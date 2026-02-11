За добу було 35 штурмів на Покровському напрямку — карта боїв

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень. Українські підрозділи продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому втрат у живій силі й техніці.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звіт Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на фронті і що змінилося за добу

Протягом вчорашнього дня російські війська здійснили 100 авіаударів та скинули 284 керовані авіабомби. Окрім цього, для ураження було застосовано 7719 дронів-камікадзе. Загальна кількість обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів становила 3310, із них 87 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони Братського, Великомихайлівки та Коломійців на Дніпропетровщині. Також удари були у районі Гіркого, Терсянки, Долинки, Гуляйпільського, Нового Поля, Шевченківського, Зірниці, Веселянки, Комишувахи, Запорожця, Барвінівки та Верхньої Терси на Запоріжжі; а також Козацького на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу противника. Серед ниє є пункт управління безпілотниками, шість гармат, п'ять пунктів управління та ще одна ціль, яка була дуже цінна для російських військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав сім авіаударів, скинув 19 авіабомб і здійснив 87 обстрілів, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три спроби прориву оборони поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Приліпки.

Куп'янський напрямок минулої доби не фіксував наступальних дій з боку противника.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупанти сім разів атакували, намагаючись просунутися у бік Ставків, Дробишевого, Твердохлібового, Зарічного та Діброви.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку українські військові зупинили сім спроб наступу в районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного.

На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку було десять атак біля Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у напрямку Новопавлівки.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському напрямку — там українські сили відбили 35 штурмів у районах Родинського, Котлиного, Покровська, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії та у напрямках Нового Донбасу й Гришиного.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку зафіксовано дві атаки у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

Гуляйпольское направление фронта. Фото: Генштаб ЗСУ

Оріхівський і Придніпровський напрямки минулої доби залишалися без наступальних дій противника. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

За підсумками доби втрати російських військ становили 820 осіб. Українські сили також знищили п'ять танків, дві бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1551 безпілотник та 235 одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, в Brave1 оприлюднили рейтинг бригад ЗСУ, які найчастіше використовують НРК на фронті.

Також Олександр Сирський назвав кількість росіян на фронті в Україні.