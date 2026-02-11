Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

Россияне сбросили 284 авиабомбы за сутки — ситуация на фронте

Россияне сбросили 284 авиабомбы за сутки — ситуация на фронте

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 09:01
За сутки было 35 штурмов на Покровском направлении — карта боев
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений. Украинские подразделения продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему потери в живой силе и технике.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Какая ситуация на фронте и что изменилось за сутки

В течение вчерашнего дня российские войска совершили 100 авиаударов и сбросили 284 управляемые авиабомбы. Кроме этого, для поражения было применено 7719 дронов-камикадзе. Общее количество обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов составило 3310, из них 87 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы Братского, Великомихайловки и Коломийцев на Днепропетровщине. Также удары были в районе Горького, Терсянки, Долинки, Гуляйпольского, Нового Поля, Шевченковского, Зарницы, Веселянки, Камышевахи, Запорожца, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожье; а также Казацкого на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава противника. Среди них есть пункт управления беспилотниками, шесть пушек, пять пунктов управления и еще одна цель, которая была очень ценна для российских войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес семь авиаударов, сбросил 19 авиабомб и совершил 87 обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

Південно-слобожанський напрямок фронту
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано три попытки прорыва обороны вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Прилепки.

Купянское направление за прошедшие сутки не фиксировало наступательных действий со стороны противника.

Куп'янськ ситуація на фронті
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали, пытаясь продвинуться в сторону Ставков, Дробышево, Твердохлебово, Заречного и Дибровы.

Лиманський напрямок фронту
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении украинские военные остановили семь попыток наступления в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного.

На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении было десять атак возле Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Новопавловки.

Костянтинівський напрямок фронту
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском направлении — там украинские силы отбили 35 штурмов в районах Родинского, Котлиного, Покровска, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Филиала и в направлениях Нового Донбасса и Гришино.

Покровський напрямок фронту
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении зафиксировано две атаки в сторону Ивановки и Зеленого Гая.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Железнодорожного.

Гуляйпільський напрямок
Гуляйпольское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Ореховское и Приднепровское направления за прошедшие сутки оставались без наступательных действий противника. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

По итогам суток потери российских войск составили 820 человек. Украинские силы также уничтожили пять танков, две боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 1551 беспилотник и 235 единиц автомобильной техники противника.

Напомним, в Brave1 обнародовали рейтинг бригад ВСУ, которые чаще всего используют НРК на фронте.

Также Александр Сырский назвал количество россиян на фронте в Украине.

российские войска ВСУ Александр Сырский фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
