За сутки было 35 штурмов на Покровском направлении — карта боев

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений. Украинские подразделения продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему потери в живой силе и технике.

Какая ситуация на фронте и что изменилось за сутки

В течение вчерашнего дня российские войска совершили 100 авиаударов и сбросили 284 управляемые авиабомбы. Кроме этого, для поражения было применено 7719 дронов-камикадзе. Общее количество обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов составило 3310, из них 87 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы Братского, Великомихайловки и Коломийцев на Днепропетровщине. Также удары были в районе Горького, Терсянки, Долинки, Гуляйпольского, Нового Поля, Шевченковского, Зарницы, Веселянки, Камышевахи, Запорожца, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожье; а также Казацкого на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава противника. Среди них есть пункт управления беспилотниками, шесть пушек, пять пунктов управления и еще одна цель, которая была очень ценна для российских войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес семь авиаударов, сбросил 19 авиабомб и совершил 87 обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано три попытки прорыва обороны вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Прилепки.

Купянское направление за прошедшие сутки не фиксировало наступательных действий со стороны противника.

На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали, пытаясь продвинуться в сторону Ставков, Дробышево, Твердохлебово, Заречного и Дибровы.

На Славянском направлении украинские военные остановили семь попыток наступления в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного.

На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении было десять атак возле Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Новопавловки.

Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском направлении — там украинские силы отбили 35 штурмов в районах Родинского, Котлиного, Покровска, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Филиала и в направлениях Нового Донбасса и Гришино.

На Александровском направлении зафиксировано две атаки в сторону Ивановки и Зеленого Гая.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Железнодорожного.

Ореховское и Приднепровское направления за прошедшие сутки оставались без наступательных действий противника. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

По итогам суток потери российских войск составили 820 человек. Украинские силы также уничтожили пять танков, две боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 1551 беспилотник и 235 единиц автомобильной техники противника.

