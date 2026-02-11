Brave1 оприлюднив рейтинг підрозділів за застосування НРК

Максим Жорін. Фото: @MaksymZhorin

Українські війська активно використовують на полі бою наземні роботизовані комплекси. До січневого рейтингу підрозділів, які показали найвищі результати у використанні НРК увійшли одразу дві частини Третього армійського корпусу — Третя штурмова та 60-та механізована бригади.

Про це повідомив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Максим Жорін прокоментував використання НРК

Державний кластер Brave1 оприлюднив рейтинг підрозділів, які у січні 2026 року набрали найбільше е-балів за використання наземних роботизованих комплексів. До переліку лідерів увійшли одразу два підрозділи Третього армійського корпусу — Третя окрема штурмова бригада та 60-та окрема механізована Інгулецька бригада.

Січневий рейтинг сформовано на основі підтверджених логістичних операцій та евакуацій поранених, виконаних із застосуванням НРК. Найвищий результат із помітним відривом продемонструвала Третя окрема штурмова бригада. Другою стала 17-та окрема важка механізована Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Третю позицію посів Перший окремий медичний батальйон, який спеціалізується переважно на евакуаційних місіях.

До десятки також увійшли: 20 окрема бригада безпілотних систем "К-2", 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр", 92 окрема штурмова бригада ім. Івана Сірка, 60 окрема механізована Інгулецька бригада, ГВ БАС "Фенікс", 100 окрема механізована бригада та 42 окрема механізована бригада ім. Валерія Гудзя.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував результати, наголосивши на практичному ефекті використання роботизованих систем.

"За рахунок використання НРК ми майже повністю скоротили втрати під час логістики. А це сьогодні чи не найбільший відсоток втрат в підрозділах", — заявив Жорін.

Він підкреслив, що саме логістичні операції залишаються одними з найбільш небезпечних для особового складу, а впровадження наземних роботизованих комплексів дозволяє мінімізувати ризики для військових.

"Впевнений, що швидкий розвиток та масове застосування НРК в цілому по всій українській армії могло би в кілька разів знизити втрати. Саме про такі результати ми повинні думати в першу чергу, бо це наші люди", — додав підполковник.

Нагадаємо, Україна створить мінімумм десять спільних проєктів для оборони у Європі, один з яких уже є в Німеччині.

Також Україна наростила виробництво дронів та інвестиції.