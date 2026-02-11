Brave1 обнародовал рейтинг подразделений по применению НРК

Максим Жорин. Фото: @MaksymZhorin

Украинские войска активно используют на поле боя наземные роботизированные комплексы. В январский рейтинг подразделений, которые показали самые высокие результаты в использовании НРК вошли сразу две части Третьего армейского корпуса — Третья штурмовая и 60-я механизированная бригады.

Об этом сообщил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, передает Новини.LIVE.

Максим Жорин прокомментировал использование НРК

Государственный кластер Brave1 обнародовал рейтинг подразделений, которые в январе 2026 года набрали больше всего е-баллов за использование наземных роботизированных комплексов. В перечень лидеров вошли сразу два подразделения Третьего армейского корпуса — Третья отдельная штурмовая бригада и 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада.

Январский рейтинг сформирован на основе подтвержденных логистических операций и эвакуаций раненых, выполненных с применением НРК. Самый высокий результат с заметным отрывом продемонстрировала Третья отдельная штурмовая бригада. Второй стала 17-я отдельная тяжелая механизированная Криворожская бригада имени Константина Пестушко. Третью позицию занял Первый отдельный медицинский батальон, который специализируется преимущественно на эвакуационных миссиях.

В десятку также вошли: 20 отдельная бригада беспилотных систем "К-2", 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 92 отдельная штурмовая бригада им. Ивана Сирко, 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада, ГО БАС "Феникс", 100 отдельная механизированная бригада и 42 отдельная механизированная бригада им.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал результаты, отметив практический эффект использования роботизированных систем.

"За счет использования НРК мы почти полностью сократили потери при логистике. А это сегодня едва ли не самый большой процент потерь в подразделениях", — заявил Жорин.

Он подчеркнул, что именно логистические операции остаются одними из самых опасных для личного состава, а внедрение наземных роботизированных комплексов позволяет минимизировать риски для военных.

"Уверен, что быстрое развитие и массовое применение НРК в целом по всей украинской армии могло бы в несколько раз снизить потери. Именно о таких результатах мы должны думать в первую очередь, потому что это наши люди", — добавил подполковник.

