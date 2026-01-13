ЗСУ відбили понад півтори сотні атак за добу — зведення Генштабу

Олександра Сирського ознайомлюють з картами боїв. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1 420-та доба повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Українські Сили оборони протягом минулої доби утримували позиції на всіх напрямках фронту, стримуючи інтенсивний тиск противника та завдаючи йому значних втрат.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Скільки атак було зафіксовано з боку російських військ за добу

За оперативними даними, протягом доби на лінії фронту відбулося 159 бойових зіткнень. Російські війська застосували ракетне та авіаційне озброєння, завдавши одного ракетного і 43 авіаційних ударів. Загарбники використали дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб.

Окрім цього, для атак було залучено 7919 ударних дронів, а кількість обстрілів позицій українських підрозділів і населених пунктів сягнула 3587, з них 94 — із реактивних систем залпового вогню.

Під авіаційними ударами опинилися населені пункти Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка та Залізничне в Запорізькій області.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили противника та уразила два його командні пункти.

Бойові дії на ключових напрямках фронту — що змінилось за добу

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках ворог обмежився одним авіаударом із застосуванням авіабомби, проте активно використовував артилерію — зафіксовано 101 обстріл, зокрема сім із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість спроб прориву поблизу Круглого, Тернової, Обухівки, Дегтярного, а також на підступах до Приліпки та Графського.

Шість атак противника було зірвано й на Куп'янському напрямку — бої точилися в районі Борівської Андріївки та у напрямках Петропавлівки й Курилівки.

Інтенсивні штурмові дії противник продовжував на Лиманському напрямку, де за добу здійснив 16 атак. Окупанти намагалися прорвати оборону поблизу Новоселівки, Рідкодуба, Зарічного, Ямполя, а також у районах Лимана, Ставків і Дробишевого.

На Слов'янському напрямку українські захисники зупинили шість атак поблизу Свято-Покровського, Платонівки, Пазеного та на підступах до Закітного і Різниківки. На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

Складною залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де зафіксували 19 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, а також у напрямках Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 штурмових дій противника в районах Мирнограда, Покровська, Заповідного, Родинського, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та на підступах до Кучерового Яру.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Злагоди й Вербового та у напрямку Нового Запоріжжя. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Гуляйпільському напрямку — українські підрозділи відбили 34 атаки в районі Гуляйполя та у напрямках Оленокостянтинівки й Варварівки.

Ще по одній спробі наступу противника було зірвано на Оріхівському напрямку поблизу Приморського та на Придніпровському напрямку — у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки ворога до наступальних дій не зафіксували.

За добу російські війська втратили 950 військовослужбовців. Також було знищено три танки, сім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 933 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, речник Третього армійського корпусу Андрій Бородін розповів, як погодні умови вплинули на зміну тактику бою з боку росіян.

Раніше начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий повідомляв, де загострилися бойові дії на фронті.