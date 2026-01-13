ВСУ отбили более полутора сотен атак за сутки — сводка Генштаба

Александра Сырского знакомят с картами боев. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 1 420-е сутки полномасштабной войны, развязанной Россией. Украинские Силы обороны за прошедшие сутки удерживали позиции на всех направлениях фронта, сдерживая интенсивное давление противника и нанося ему значительные потери.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Сколько атак было зафиксировано со стороны российских войск за сутки

По оперативным данным, в течение суток на линии фронта произошло 159 боевых столкновений. Российские войска применили ракетное и авиационное вооружение, нанеся один ракетный и 43 авиационных ударов. Захватчики использовали две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб.

Кроме этого, для атак было привлечено 7919 ударных дронов, а количество обстрелов позиций украинских подразделений и населенных пунктов достигло 3587, из них 94 — из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались населенные пункты Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка и Железнодорожное в Запорожской области.

В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по десяти районах сосредоточения живой силы противника и поразила два его командных пункта.

Боевые действия на ключевых направлениях фронта -- что изменилось за сутки

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг ограничился одним авиаударом с применением авиабомбы, однако активно использовал артиллерию — зафиксирован 101 обстрел, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили шесть попыток прорыва вблизи Круглого, Терновой, Обуховки, Дегтярного, а также на подступах к Прилепке и Графскому.

Шесть атак противника были сорваны и на Купянском направлении — бои шли в районе Боровской Андреевки и в направлениях Петропавловки и Куриловки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Интенсивные штурмовые действия противник продолжал на Лиманском направлении, где за сутки совершил 16 атак. Оккупанты пытались прорвать оборону вблизи Новоселовки, Редкодуба, Заречного, Ямполя, а также в районах Лимана, Ставков и Дробышево.

Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении украинские защитники остановили шесть атак вблизи Свято-Покровского, Платоновки, Пазеного и на подступах к Закитному и Резниковке. На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Сложной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где зафиксировали 19 атак в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Иванополье, Русиного Яра, а также в направлениях Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 26 штурмовых действий противника в районах Мирнограда, Покровска, Заповедного, Родинского, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала и на подступах к Кучеровому Яру.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении враг совершил 13 атак вблизи Злагоды и Вербового и в направлении Нового Запорожья. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Гуляйпольском направлении - украинские подразделения отбили 34 атаки в районе Гуляйполя и в направлениях Еленоконстантиновки и Варваровки.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Еще по одной попытке наступления противника было сорвано на Ореховском направлении вблизи Приморского и на Приднепровском направлении — в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки врага к наступательным действиям не зафиксировали.

За сутки российские войска потеряли 950 военнослужащих. Также было уничтожено три танка, семь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 933 беспилотника оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники.

Напомним, представитель Третьего армейского корпуса Андрей Бородин рассказал, как погодные условия повлияли на изменение тактики боя со стороны россиян.

Ранее начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий сообщал, где обострились боевые действия на фронте.