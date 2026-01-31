Відео
Україна
Головна Армія РФ атакувала Україну дронами — ППО збила понад 60 цілей

РФ атакувала Україну дронами — ППО збила понад 60 цілей

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 09:16
Атака дронів 31 січня — скільки цілей збила ППО вночі
Боєць ПС ЗСУ. Фото: facebook.com/kpszsu

У ніч проти 31 січня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Сили оборони знищили більшість ударних безпілотників, однак зафіксовано влучання.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Російські дрони атакували Україну

Атака розпочалася о 17:40 30 січня. Противник застосував 85 ударних БпЛА, зокрема типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів. Близько 55 із них — "Шахеди". Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони збито або подавлено 64 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях.

У Повітряних силах наголошують, що атака триває, у повітряному просторі України все ще перебувають ворожі дрони.

Обстріл України 31 січня
Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командуванням щодо ситуації на фронті.

А також стало відомо, що Україна та Польща домовилися про модернізацію МіГ-29.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
