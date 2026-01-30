Олександр Сирський на фронті провів нараду з командирами бойових частин

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті, розглянули оперативну обстановку. Вони узагальнили практичний досвід дій у складних умовах сучасного бою.

Про це Сирський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 30 січня.

Що вирішили на зустрічі з командирами

Окрему увагу Олександр Сирський з командирами зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів. Також були розглянуті ефективна взаємодія, логістичне забезпечення й організація медичної евакуації.

"З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу", - зазначив Сирський.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ відзначив військовослужбовців, які проявили мужність у боях. Він вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"" — як знак відданість службі Україні.

