Втрати українців на фронті у 2025 році зменшились — деталі від Сирського

Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що у 2025 році кількість українських втрат зменшилася на 13%. Натомість втрати живої сили ворога зросли в рази.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю LB Live.

"За два роки — 2024-й та 2025-й — втрати противника склали понад 850 тис. особового складу. Мається на увазі всіх втрат — і вбитих, і поранених", — наголосив Олександр Сирський.

Він підкреслив, що це свідчить про ефективність бойових дій. За його словами, у 2025 році втрати живої сили противника значно зросли.

Нагадаємо, раніше Рютте назвав, скільки солдат РФ у місяць гине в Україні. За його оцінками, за місяць втрати більші, ніж у Радянського союзу за десять років Афганської війни.

Водночас в ISW повідомили, що за один кілометр просування РФ кладе 83 бійці. Потік добровольців, які йшли воювати за гроші, стрімко міліє, тому Москва змінює тактику і переходить до примусу.