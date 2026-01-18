Видео
Україна
Главная Армия Сырский ответил, как уменьшились украинские потери в 2025 году

Сырский ответил, как уменьшились украинские потери в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 20:01
Потери украинцев на фронте в 2025 году уменьшились — детали от Сырского
Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что в 2025 году количество украинских потерь уменьшилось на 13%. Зато потери живой силы врага выросли в разы.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью LB Live.

Читайте также:

Как изменились потери на фронте

"За два года — 2024-й и 2025-й — потери противника составили более 850 тыс. личного состава. Имеется в виду всех потерь — и убитых, и раненых", — отметил Александр Сырский.

Он подчеркнул, что это свидетельствует об эффективности боевых действий. По его словам, в 2025 году потери живой силы противника значительно возросли.

Напомним, ранее Рютте назвал, сколько солдат РФ в месяц погибает в Украине. По его оценкам, за месяц потери больше, чем у Советского союза за десять лет Афганской войны.

В то же время в ISW сообщили, что за один километр продвижения РФ кладет 83 бойца. Поток добровольцев, которые шли воевать за деньги, стремительно мелеет, поэтому Москва меняет тактику и переходит к принуждению.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
