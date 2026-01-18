Війна в Україні — яка стратегія в Сил оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Україна проводитиме стратегічну оборонну операцію. При цьому у керівництва є розуміння, що в обороні перемоги не здобути.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю LB Live.

Реклама

Читайте також:

Стратегія України на фронті

Сирський розповів, що у планах України на 2026-й рік є також наступальні операції. Водночас він озвучив і плани ворога. Цілі РФ не змінилися і окупанти й надалі хочуть захопити всю Україну. Крім того, вони готуються виготовляти до 1000 дронів на день.

"Ми бачимо дії противника, і немає жодних ознак, що вони готуються до якихось мирних переговорів або ініціатив на полі бою. Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів", — підкреслив головком.

Він додав, що 2025 року РФ виконала мобілізаційний план на понад 100%. Ворог залучив для комплектування військ різного роду 406 тис. особового складу. Натомість цього року росіяни планують сформувати не менш ніж 11 дивізій і призвати 409 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше Сирський пояснив, куди потрапляють військові із СЗЧ. За його словами, вони можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії.

Також головнокомандувач розкрив деталі покращення комплектування армії. Він вважає, що зараз військо має кращі показники із доукомплектування, ніж сім місяців тому.