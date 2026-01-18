Война в Украине — какая стратегия у Сил обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Украина будет проводить стратегическую оборонительную операцию. При этом у руководства есть понимание, что в обороне победы не одержать.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью LB Live.

Реклама

Читайте также:

Стратегия Украины на фронте

Сырский рассказал, что в планах Украины на 2026-й год есть также наступательные операции. В то же время он озвучил и планы врага. Цели РФ не изменились и оккупанты и в дальнейшем хотят захватить всю Украину. Кроме того, они готовятся изготавливать до 1000 дронов в день.

"Мы видим действия противника, и нет никаких признаков, что они готовятся к каким-то мирным переговорам или инициативам на поле боя. Наоборот, мы видим увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок врага, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет, дронов", — подчеркнул главком.

Он добавил, что в 2025 году РФ выполнила мобилизационный план более чем на 100%. Враг привлек для комплектования войск разного рода 406 тыс. личного состава. Зато в этом году россияне планируют сформировать не менее 11 дивизий и призвать 409 тыс. человек.

Напомним, ранее Сырский объяснил, куда попадают военные из СОЧ. По его словам, они могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия.

Также главнокомандующий раскрыл детали улучшения комплектования армии. Он считает, что сейчас войско имеет лучшие показатели по доукомплектованию, чем семь месяцев назад.