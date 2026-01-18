Видео
Главная Армия Сырский объяснил, куда попадают военные из СОЧ

Дата публикации 18 января 2026 17:29
Возвращение из СОЧ — куда могут попасть военные
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что военные, которые возвращаются из СОЧ, могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. В то же время в отношении уклонистов открывают уголовные производства.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью LB live.

Читайте также:

Куда попадают военные из СОЧ

Сырский рассказал, что после СОЧ военные попадают и в десантно-штурмовые войска, и механизированные, и части территориальной обороны.

"В первую очередь комплектуются те части, которые выполняют задачи на наиболее горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, есть, к сожалению, и потери, и потребность пополнения личным составом", — сказал главком.

Он также сказал, что для бойцов, самовольно оставивших часть, есть и батальоны резерва, куда бойцы могут обратиться сами или куда их доставляют. В то же время уголовные производства открывают в отношении тех, кто уклоняется от службы. Однако, даже на этом этапе есть возможность добровольного возвращения.

По словам Александра Сырского, цифры СОЧ меняются в зависимости от интенсивности боевых действий, ситуации на фронте и переговорного процесса.

Напомним, ранее депутат рассказал, что в Верховной Раде готовят законопроект по СОЧ. Народные избранники планируют поощрить мотивацию людей в армию.

В то же время Буданов анонсировал меры противодействия коррупции в ТЦК и проблем СОЧ. Он провел расширенное совещание с руководством ВСУ и руководителями правоохранительных органов.

военные война в Украине Александр Сырский СОЧ фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
