Возвращение из СОЧ — куда могут попасть военные

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что военные, которые возвращаются из СОЧ, могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. В то же время в отношении уклонистов открывают уголовные производства.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью LB live.

Куда попадают военные из СОЧ

Сырский рассказал, что после СОЧ военные попадают и в десантно-штурмовые войска, и механизированные, и части территориальной обороны.

"В первую очередь комплектуются те части, которые выполняют задачи на наиболее горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, есть, к сожалению, и потери, и потребность пополнения личным составом", — сказал главком.

Он также сказал, что для бойцов, самовольно оставивших часть, есть и батальоны резерва, куда бойцы могут обратиться сами или куда их доставляют. В то же время уголовные производства открывают в отношении тех, кто уклоняется от службы. Однако, даже на этом этапе есть возможность добровольного возвращения.

По словам Александра Сырского, цифры СОЧ меняются в зависимости от интенсивности боевых действий, ситуации на фронте и переговорного процесса.

Напомним, ранее депутат рассказал, что в Верховной Раде готовят законопроект по СОЧ. Народные избранники планируют поощрить мотивацию людей в армию.

В то же время Буданов анонсировал меры противодействия коррупции в ТЦК и проблем СОЧ. Он провел расширенное совещание с руководством ВСУ и руководителями правоохранительных органов.