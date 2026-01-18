Повернення із СЗЧ — куди можуть потрапити військові

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що військові, які повертаються із СЗЧ, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Водночас щодо ухилянтів відкривають кримінальні провадження.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю LB live.

Куди потрапляють військові із СЗЧ

Сирський розповів, що після СЗЧ військові потрапляють і в десантно-штурмові війська, і механізовані, і частини територіальної оборони.

"У першу чергу комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту. Там, де ведуться активні бойові дії, є, на жаль, і втрати, і потреба поповнення особовим складом", — сказав головком.

Він також сказав, що для бійців, які самовільно залишили частину, є й батальйони резерву, куди бійці можуть звернутися самі або куди їх доставляють. Водночас кримінальні провадження відкривають щодо тих, хто ухиляється від служби. Однак, навіть на цьому етапі є можливість добровільного повернення.

За словами Олександра Сирського, цифри СЗЧ змінюються залежно від інтенсивності бойових дій, ситуації на фронті і переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше депутат розповів, що у Верховній Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ. Народні обранці планують заохотити мотивацію людей до війська.

Водночас Буданов анонсував заходи протидії корупції в ТЦК і проблем СЗЧ. Він провів розширену нараду з керівництвом ЗСУ та очільниками правоохоронних органів.