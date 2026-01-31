Атака дронов 31 января — сколько целей сбила ПВО ночью

Боец ПС ВСУ. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 31 января российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. Силы обороны уничтожили большинство ударных беспилотников, однако зафиксировано попадание.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Российские дроны атаковали Украину

Атака началась в 17:40 30 января. Противник применил 85 ударных БпЛА, в частности типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов. Около 55 из них — "Шахеды". Запуски осуществлялись с направлений Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 64 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 13 локациях.

В Воздушных силах отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины все еще находятся вражеские дроны.

Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командованием по ситуации на фронте.

А также стало известно, что Украина и Польша договорились о модернизации МиГ-29.