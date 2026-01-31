Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала Украину дронами — ПВО сбила более 60 целей

РФ атаковала Украину дронами — ПВО сбила более 60 целей

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 09:16
Атака дронов 31 января — сколько целей сбила ПВО ночью
Боец ПС ВСУ. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 31 января российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. Силы обороны уничтожили большинство ударных беспилотников, однако зафиксировано попадание.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Российские дроны атаковали Украину

Атака началась в 17:40 30 января. Противник применил 85 ударных БпЛА, в частности типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов. Около 55 из них — "Шахеды". Запуски осуществлялись с направлений Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 64 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 13 локациях.

В Воздушных силах отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины все еще находятся вражеские дроны.

Обстріл України 31 січня
Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командованием по ситуации на фронте.

А также стало известно, что Украина и Польша договорились о модернизации МиГ-29.

обстрелы ПВО дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации