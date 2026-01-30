Видео
Главная Армия Украина и Польша договорились модернизировать самолеты МиГ-29

Украина и Польша договорились модернизировать самолеты МиГ-29

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 14:13
Украина и Польша усиливают оборонное сотрудничество
Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров в пятницу, 30 января, провел разговор с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Стороны договорились углублять оборонное сотрудничество. В частности, в фокусе — усиление противовоздушной обороны, развитие дронов и передача авиации

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Читайте также:

Оборонное сотрудничество Украины и Польши

Федоров поблагодарил партнеров за стратегическую поддержку Украины. По его словам, Польша играет ключевую логистическую роль, поскольку через ее территорию поступает около 90% международной помощи, в частности, для укрепления энергетической устойчивости.

Розмова Михайла Федорова з Владиславом Косіняком-Камишем
Разговор Федорова и Косиняка-Камыша. Фото: t.me/zedigital

Стороны сосредоточились на нескольких направлениях сотрудничества:

  • Совместные оборонные проекты и европейские механизмы

Федоров поблагодарил Польшу за участие в программе PURL и готовность вместе реализовать оборонные проекты с фокусом на развитие дронов. Он также отдельно отметил роль Совместного Центра НАТО — Украина JATEC как платформы для анализа опыта войны, обмена знаниями и внедрения стандартов Альянса.

  • Усиление "малой" ПВО

Федоров отметил, что технологии Польши уже являются важной частью украинской "малой" ПВО. Стороны готовы развивать сотрудничество и расширять радарное поле.

  • Авиационные возможности

Во время разговора обсудили также передачу Украине самолетов МиГ-29. Известно, что в 2023 году Польша уже передала такие истребители. Стороны будут работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей.

"Также, со своей стороны, готовы делиться украинскими решениями — в частности, в сфере противодействия шахедам. Данные с поля боя и наш практический опыт могут быть полезными для усиления возможностей польского войска", — отметил Федоров.

Он выразил благодарность Польше за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский поставил несколько задач перед Михаилом Федоровым.

Ранее в Минобороны анонсировали масштабные изменения в системе защиты воздушного пространства Украины.

Михаил Федоров Польша война Минобороны Украина авиация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
