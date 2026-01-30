Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров у пʼятницю, 30 січня, провів розмову з віцепремʼєр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Сторони домовилися поглиблювати оборонну співпрацю. Зокрема, у фокусі — посилення протиповітряної оборони, розвиток дронів та передання авіації

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Оборонна співпраця України та Польщі

Федоров подякував партнерам за стратегічну підтримку України. За його словами, Польща відіграє ключову логістичну роль, оскільки через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості.

Розмова Федорова та Косіняком-Камишем. Фото: t.me/zedigital

Сторони зосередилися на декількох напрямках співпраці:

Спільні оборонні проєкти та європейські механізми

Федоров подякував Польщі за участь в програмі PURL та готовність разом реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Він також окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО — Україна JATEC як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів Альянсу.

Посилення "малої" ППО

Федоров зауважив, що технології Польщі вже є важливою частиною української "малої" ППО. Сторони готові розвивати співпрацю та розширювати радарне поле.

Авіаційні спроможності

Під час розмови обговорили також передачу Україні літаків МіГ-29. Відомо, що у 2023 році Польща вже передала такі винищувачі. Сторони працюватимуть над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей.

"Також, зі свого боку, готові ділитися українськими рішеннями — зокрема, у сфері протидії шахедам. Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", — зазначив Федоров.

Він висловив вдячність Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з початку повномасштабного вторгнення.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський поставив декілька завдань перед Михайлом Федоровим.

Раніше у Міноборони анонсували масштабні зміни в системі захисту повітряного простору України.