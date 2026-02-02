Установки стоять без ракет — Ігнат пояснив, що з ППО в Україні

Військовослужбовці після установки ППО. Фото: ПС ЗСУ

Україна стикається з гострим дефіцитом зенітних ракет для систем протиповітряної оборони, через що в окремі моменти комплекси ППО опиняються практично без боєкомплекту напередодні чергових масованих атак Росії. Тим часом російські війська лише нарощують об'єми атак і постійно шукають нові маршрути та тактики атак.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, якщо у попередні роки Росія робила ставку переважно на комбіновані ракетні удари, то з часом акцент суттєво змістився. Кількість дронів у повітряних атаках різко зросла, а з 2025 року дедалі частіше застосовується саме балістика. При цьому удари здійснюються одночасно з різних напрямків.

На прикладі Києва Ігнат пояснив, що столицю атакують одразу кількома типами засобів ураження. У таких умовах, зазначає представник Повітряних сил, навіть сучасні комплекси ППО працюють на межі можливостей. Наприклад, система Patriot під час відбиття балістичних атак змушена концентрувати радар і вогонь в одному секторі, тоді як з інших напрямків у цей самий час можуть наближатися крилаті ракети й дрони. Через це для ефективного захисту великих міст необхідна не одна батарея, а багаторівнева система, включно із прикриттям самих комплексів ППО.

Під час активної роботи наземних засобів ППО українська авіація не може діяти в тому ж повітряному просторі, щоб уникнути ризику дружнього вогню. Тому винищувачі та гелікоптери зазвичай перехоплюють цілі на віддалених рубежах або в інших регіонах.

"Ось у цьому різниця від тих атак, які були в минулі роки – те, що ворог одночасно, інтенсивно, великою кількістю засобів атакує одне місто чи регіон. Інколи наші зенітні ракетні комплекси, такі як NASAMS чи IRIS-T просто не встигають перезаряджатися під час таких потужних атак", — пояснив Ігнат.

Військові розрахунки, за його словами, навчилися працювати максимально швидко й ефективно, однак головна проблема полягає не в навичках, а в наявності боєприпасів. Юрій Ігнат підтвердив, що були ситуації, коли окремі зенітні комплекси залишалися практично без ракет.

"Були моменти, коли був серйозний дефіцит цих ракет. Не відкрию таємницю: наприклад, стоїть комплекс NASAMS, а у пусковій замість шести – лише дві ракети. Бо їх, ракети, доводилося максимально розосередити для інших комплексів (пускових), щоби охопити більшу територію для захисту", — пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Росія здійснила атаку дронами та ракетами й цієї ночі, 2 лютого.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про потреби для ППО України країнам-партнерам.