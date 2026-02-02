Видео
Україна
Главная Армия "Пустой" дивизион ПВО — почему труднее отбивать атаки России

"Пустой" дивизион ПВО — почему труднее отбивать атаки России

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 11:24
Установки стоят без ракет — Игнат объяснил, что с ПВО в Украине
Военнослужащие после установки ПВО. Фото: ПС ВСУ

Украина сталкивается с острым дефицитом зенитных ракет для систем противовоздушной обороны, из-за чего в отдельные моменты комплексы ПВО оказываются практически без боекомплекта накануне очередных массированных атак России. Между тем российские войска только наращивают объемы атак и постоянно ищут новые маршруты и тактики атак.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:

Россия наращивает темпы и объемы обстрелов по Украине

По его словам, если в предыдущие годы Россия делала ставку преимущественно на комбинированные ракетные удары, то со временем акцент существенно сместился. Количество дронов в воздушных атаках резко возросло, а с 2025 года все чаще применяется именно баллистика. При этом удары осуществляются одновременно с разных направлений.

На примере Киева Игнат объяснил, что столицу атакуют сразу несколькими типами средств поражения. В таких условиях, отмечает представитель Воздушных сил, даже современные комплексы ПВО работают на пределе возможностей. Например, система Patriot при отражении баллистических атак вынуждена концентрировать радар и огонь в одном секторе, тогда как с других направлений в это же время могут приближаться крылатые ракеты и дроны. Из-за этого для эффективной защиты крупных городов необходима не одна батарея, а многоуровневая система, включая прикрытие самих комплексов ПВО.

Во время активной работы наземных средств ПВО украинская авиация не может действовать в том же воздушном пространстве, чтобы избежать риска дружественного огня. Поэтому истребители и вертолеты обычно перехватывают цели на отдаленных рубежах или в других регионах.

"Вот в этом разница от тех атак, которые были в прошлые годы - то, что враг одновременно, интенсивно, большим количеством средств атакует один город или регион. Иногда наши зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T просто не успевают перезаряжаться во время таких мощных атак", — пояснил Игнат.

Военные расчеты, по его словам, научились работать максимально быстро и эффективно, однако главная проблема заключается не в навыках, а в наличии боеприпасов. Юрий Игнат подтвердил, что были ситуации, когда отдельные зенитные комплексы оставались практически без ракет.

"Были моменты, когда был серьезный дефицит этих ракет. Не открою тайну: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести — только две ракеты. Потому что их, ракеты, приходилось максимально рассредоточить для других комплексов (пусковых), чтобы охватить большую территорию для защиты", — пояснил Юрий Игнат.

Напомним, Россия осуществила атаку дронами и ракетами и этой ночью, 2 февраля.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о потребностях для ПВО Украины странам-партнерам.

ПВО ракеты поставки война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
