Сирський назвав партнерам потреби України на тлі масованих атак

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, а російська армія, попри значні втрати, не припиняє наступальних дій. Він провів телефонні розмови з командувачем Сухопутних військ США в Європі та Африці генералом Крістофером Донаг'ю.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Сирський поінформував партнерів про потребу України в посиленні ППО

За словами Сирського, Росія паралельно посилює тиск на тил України, здійснюючи масовані ракетно-авіаційні удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Противник цілеспрямовано атакує об'єкти енергетики, використовуючи зимові морози як інструмент терору проти населення.

Головнокомандувач зазначив, що лише протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року РФ здійснила уже шість масштабних ракетно-дронових атак.

Зокрема, в ніч на 13 січня було застосовано 25 ракет і 293 ударні безпілотники. А загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 13,3 тисячі ракет і понад 142 тисячі ударних дронів.

"У цьому контексті першочерговою потребою для нас є зміцнення повітряного щита — отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів, зокрема тих, що можуть бути реалізовані американською стороною. Ознайомив командувача Сухопутних військ ЗС США в Європі також з іншими критичними потребами нашої армії, що можуть бути забезпечені в рамках ініціативи PURL", — повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби російські військові здійснили десятки штурмів на кількох напрямках фронту.

Також в США відреагували на масовану дроново-ракетну атаку з боку Росії по Україні у ніч проти 13 січня.