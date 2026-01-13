Видео
Сырский проинформировал США и Британию о нуждах ПВО на фоне атак

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 12:04
Сырский назвал партнерам потребности Украины на фоне массированных атак
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, а российская армия, несмотря на значительные потери, не прекращает наступательных действий. Он провел телефонные разговоры с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке генералом Кристофером Донагью.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Сырский проинформировал партнеров о потребности Украины в усилении ПВО

По словам Сырского, Россия параллельно усиливает давление на тыл Украины, осуществляя массированные ракетно-авиационные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Противник целенаправленно атакует объекты энергетики, используя зимние морозы как инструмент террора против населения.

Главнокомандующий отметил, что только в течение декабря 2025 года и в начале января 2026 года РФ осуществила уже шесть масштабных ракетно-дронных атак.

В частности, в ночь на 13 января было применено 25 ракет и 293 ударных беспилотника. А всего с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 13,3 тысячи ракет и более 142 тысяч ударных дронов.

"В этом контексте первоочередной потребностью для нас является укрепление воздушного щита — получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов, в частности тех, которые могут быть реализованы американской стороной. Ознакомил командующего Сухопутных войск ВС США в Европе также с другими критическими потребностями нашей армии, которые могут быть обеспечены в рамках инициативы PURL", — сообщил Александр Сирский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские военные совершили десятки штурмов на нескольких направлениях фронта.

Также в США отреагировали на массированную дроново-ракетную атаку со стороны России по Украине в ночь на 13 января.

США обстрелы ПВО Великобритания Александр Сырский PURL
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
