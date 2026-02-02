Відео
Головна Армія Росія атакувала Україну ракетами і дронами — скільки було влучань

Росія атакувала Україну ракетами і дронами — скільки було влучань

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 09:45
Нічна атака Росії по Україні — скільки збито та подавлено безпілотників
Військовослужбовець біля установки IRIS-T. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 2 лютого російські війська здійснили повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та понад півтори сотні ударних безпілотників. Відомо про випадки влучань.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 2 лютого

Противник застосував балістичну ракету типу Іскандер-М, запущену з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також 171 ударний безпілотник різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас і дрони інших модифікацій.

Запуски здійснювалися з кількох напрямків, у тому числі з території Росії та тимчасово окупованих районів Донеччини. Близько сотні запущених апаратів становили саме дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали підрозділи Сил оборони України. До роботи були залучені авіація, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 157 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на восьми локаціях.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав, які літаки допомогли б суттєво посилити захист неба України.

Також раніше глава держави повідомляв про рішення щодо посилення захисту неба

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
