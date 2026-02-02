Ночная атака России по Украине — сколько сбито и подавлено беспилотников

Военнослужащий возле установки IRIS-T. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 2 февраля российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету и более полутора сотен ударных беспилотников. Известно о случаях попаданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 2 февраля

Противник применил баллистическую ракету типа Искандер-М, запущенную с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также 171 ударный беспилотник различных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас и дроны других модификаций.

Запуски осуществлялись с нескольких направлений, в том числе с территории России и временно оккупированных районов Донецкой области. Около сотни запущенных аппаратов составляли именно дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали подразделения Сил обороны Украины. К работе были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 157 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на восьми локациях.

