Ночная атака России по Украине — сколько сбито и подавлено беспилотников

Россия атаковала Украину ракетами и дронами — сколько попаданий
В ночь на 2 февраля российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету и более полутора сотен ударных беспилотников. Известно о случаях попаданий.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Чем Россия атаковала Украину в ночь на 2 февраля
Противник применил баллистическую ракету типа Искандер-М, запущенную с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также 171 ударный беспилотник различных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас и дроны других модификаций.
Запуски осуществлялись с нескольких направлений, в том числе с территории России и временно оккупированных районов Донецкой области. Около сотни запущенных аппаратов составляли именно дроны типа Shahed.
Воздушное нападение отражали подразделения Сил обороны Украины. К работе были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 157 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на восьми локациях.
Напомним, недавно Владимир Зеленский назвал, какие самолеты помогли бы существенно усилить защиту неба Украины.
Также ранее глава государства сообщал о решении по усилению защиты неба.
