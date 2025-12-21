Відео
Головна Армія На фронті зафіксовано понад 200 зіткнень — зведення Генштабу ЗСУ

На фронті зафіксовано понад 200 зіткнень — зведення Генштабу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 09:16
На фронті сталося 235 бойових зіткнень — зведення Генштабу ЗСУ 21 грудня
Військовий та Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 1397 доба повномасштабної російської агресії проти України. Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 235 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують завдавати ударів, а українські воїни відбивають штурми та ліквідовують ворога.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у неділю, 21 грудня.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби ракетні війська та артилерія України уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт російських окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора відбулося дев’ять боєзіткнень. Загарбники здійснили 104 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 21 грудня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському українські захисники відбили 13 атак росіян у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському сталося шість атак Росії. Українські воїни відбивали штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

Ситуація на Купʼянському напрямку 21 грудня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник атакував 14 разів. Окупанти намагалися просунутися у районах Рідкодуба, Новоєгорівки, Нововодяного, Зарічного, Середнього, Колодязю та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському ЗСУ відбили 12 штурмів окупантів біля Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

Ситуація на Словʼянському напрямку 21 грудня
Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському ворог три рази атакував позиції України біля Васюківки, Оріхово-Василівки та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 18 разів атакували в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському сталося 72 бойових зіткнення у районах Никанорівки, Шахового, Мирнограду, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки, Дачного та у бік Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку 21 грудня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ЗСУ зупинили 19 спроб противника прорвати оборонні рубежі, а на Гуляйпільському противник 17 разів намагався йти вперед.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три атаки Росії. На Придніпровському окупанти здійснили пʼять спроб наблизитись до позицій ЗСУ, але безрезультатно. 

Ситуація на Оріхівському напрямку 21 грудня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському ситуація не змінилася.

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 130 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, 116 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів", — розповіли в Генштабі ЗСУ.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські воїни уразили російський військовий корабель та нафтовий обʼєкт в Каспійському морі.

Раніше головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П’ясецький пояснив, як окупанти змінили тактику просування на фронті через погодні умови.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
