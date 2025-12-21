Видео
На фронте зафиксировано более 200 столкновений — сводка Генштаба

На фронте зафиксировано более 200 столкновений — сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 09:16
На фронте произошло 235 боевых столкновений — сводка Генштаба ВСУ 21 декабря
Военный и Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 1397 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 235 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают наносить удары, а украинские воины отражают штурмы и ликвидируют врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 21 декабря.

Читайте также:

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Украины поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера произошло девять боестолкновений. Захватчики совершили 104 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 21 грудня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском украинские защитники отбили 13 атак россиян в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григорьевки.

На Купянском произошло шесть атак России. Украинские воины отражали штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

Ситуація на Купʼянському напрямку 21 грудня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник атаковал 14 раз. Оккупанты пытались продвинуться в районах Редкодуба, Новоегоровки, Нововодяного, Заречного, Среднего, Колодязя и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском ВСУ отбили 12 штурмов оккупантов возле Дроновки, Северска, Выемки и в сторону Закитного.

Ситуація на Словʼянському напрямку 21 грудня
Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском враг три раза атаковал позиции Украины возле Васюковки, Орехово-Васильевки и Ступочки.

На Константиновском направлении оккупанты 18 раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском произошло 72 боевых столкновения в районах Никаноровки, Шахматного, Мирнограда, Родинского, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новосергиевки, Дачного и в сторону Новопавловки.

Ситуація на Покровському напрямку 21 грудня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском ВСУ остановили 19 попыток противника прорвать оборонительные рубежи, а на Гуляйпольском противник 17 раз пытался идти вперед.

На Ореховском направлении украинские воины отбили три атаки России. На Приднепровском оккупанты совершили пять попыток приблизиться к позициям ВСУ, но безрезультатно.

Ситуація на Оріхівському напрямку 21 грудня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 130 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, 116 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной и единицу специальной техники российских оккупантов", — рассказали в Генштабе ВСУ.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские воины поразили российский военный корабль и нефтяной объект в Каспийском море.

Ранее главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Пясецкий объяснил, как оккупанты изменили тактику продвижения на фронте из-за погодных условий.

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
