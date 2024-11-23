У Заходу є всі можливості, щоб знищити режим Путіна, але треба виконати три пункти, вважає радник Офісу Президента Подоляк

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України

В рамках чергових засідань чи саміту НАТО-Україна треба зафіксувати юридичний статус використання проти цивільного населення України російської міжконтинентальної балістичної ракети. А ще треба зафіксувати, що РФ не є країною, з якою треба продовжувати якісь спілкування.

Про це в етері телеканалу "Ми-Україна" заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Читайте також:

Які три пункти перемоги над РФ пропонує Подоляк

Він наголосив, що є відповідні інструменти, які сьогодні можуть бути використані, і потрібно, щоб вони були використані для того, щоб примусити Росію усвідомити, куди далі будуть розвиватись ці події.

Першим пунктом Подоляк пропонує західним країнам ухвалити юридичні рішення на користь України, щоб дозволити ЗСУ завдавати масштабних ударів по критичній військовій інфраструктурі окупантів західною далекобійною зброєю.

Другим пунктом є необхідна кількість постачання зброї для України, а третім — запровадження потужних економічних санкцій.

"Ці санкції повинні унеможливити оновлення економічного потенціалу Росії в цілому, в глобальному сенсі цього слова. Ось три рішення, які мають прийняти західні партнери", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, російські окупанти 21 листопада вперше використали проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю вони вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Ми розповідали, що відомо про цю ракету.

Тим часом Україна скликала засідання Ради НАТО, на якому планується обговорення застосування Росією нової балістичної ракети "Орєшнік".