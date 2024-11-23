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Есть три пункта для победы над РФ — Подоляк конкретно их очертил

23 ноября 2024 23:59
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
У Запада есть все возможности, чтобы уничтожить режим Путина, но нужно выполнить три пункта, считает советник Офиса Президента Подоляк.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В рамках очередных заседаний или саммита НАТО-Украина нужно зафиксировать юридический статус использования против гражданского населения Украины российской межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина " заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что есть соответствующие инструменты, которые сегодня могут быть использованы, и нужно, чтобы они были использованы, чтобы заставить Россию осознать, куда дальше будут развиваться эти события.

Первым пунктом Подоляк предлагает западным странам принять юридические решения в пользу Украины, чтобы разрешить ВСУ наносить масштабные удары по критической военной инфраструктуре оккупантов западным дальнобойным оружием.

Вторым пунктом является необходимое количество поставок оружия для Украины, а третьим — введение мощных экономических санкций.

" Эти санкции должны сделать невозможным обновление экономического потенциала России в целом, в глобальном смысле этого слова. Вот три решения, которые должны принять западные партнеры ", — заявил Подоляк.

Напомним, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру.

Между тем Украина созвала заседание Совета НАТО, на котором планируется обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".

санкции против России НАТО Михаил Подоляк ВСУ война в Украине ракетный удар

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