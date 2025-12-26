Відео
Україна
Зупинка боїв можлива лише по лінії розташування військ, — Жорін

Зупинка боїв можлива лише по лінії розташування військ, — Жорін

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 22:26
Жорін розкрив, де будуть стояти війська на момент перемирʼя
Максим Жорін. Фото: АрімяInform

Заступник командира Третього армійського корпусу, полковник ЗСУ Максим Жорін висловив свою позицію щодо можливих шляхів зупинки бойових дій в Україні. Він також спрогнозував, де будуть стояти війська після перемирʼя.

Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.

Зупинка боїв можлива лише по лінії розташування військ, — Жорін - фото 1
Пост Жоріна. Фото: скриншот

Позиції військ після перемир'я

"Я не бачу інших можливих варіантів зупинки бойових дій, окрім як по тій смузі, де будуть стояти війська на момент перемирʼя", — написав він.

При цьому, Жорін зазначив, що передачу інших частин територій він буде вважати "державною зрадою".

"У нас є Конституція, і ми не маємо права віддавати свої землі іншим державам — навіть якщо їхні війська тимчасово там перебувають", — наголосив полковник ЗСУ.

Також він додав, що перемирʼя, ймовірно, буде тимчасовим.

"Нам все одно доведеться готуватись до подальших подій", — повідомив Жорін.

Нагадаємо, що раніше Максим Жорін зазначив, що тільки Україна може гарантувати собі повну безпеку, а партнери можуть надати лише гарантії. 

А до цього підполковник ЗСУ Жорін розкрив основні переваги дронів на полі бою.

ЗСУ перемир'я війна в Україні фронт Максим Жорін
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
