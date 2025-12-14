Відео
Україна
Жорін пояснив перевагу сучасних безпілотних систем на фронті

Жорін пояснив перевагу сучасних безпілотних систем на фронті

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 20:29
Жорін розповів про переваги сучасних дронів ЗСУ та їхню роль на фронті
Максим Жорін. Фото: АрміяInform

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів про переваги сучасних безпілотних систем на фронті. Зокрема, вони працюють не лише по передньому краю, а й активно заходять у глибину розташування російських окупантів.

Про це Максим Жорін розповів в ефір День.LIVE.

Читайте також:

Сучасні безпілотні системи

"Сьогоднішні безпілотні підрозділи, в тому числі Третього армійського корпусу зосереджені не тільки на передньому краю своєму, працюють не тільки по ньому, а працюють і в глибину. Для цього є навіть штатні структурні підрозділи, які між собою розподіляють цю глибину роботи і задачі між собою", — розповів Жорін.

Крім того, є різновид дронів за типом ураження. Саме завдяки цьому противник дійсно не може наближатись до переднього краю. Російські підрозділи не можуть дійти на 10–15 кілометрів, а далі починається кіл зона, де їхні шанси вижити ще нижчі.

"Тому сьогодні українські підрозділи, які безпілотні, постійно працюють і розвиваються саме в тому напрямку, щоб не дати ворогу змоги, ось цього швидкого поповнення, швидкого пересування, швидкого перекидання і так далі", — заявив заступник командира Третього армійського корпусу.

За його словами, будь-який транспорт окупантів, як тільки потрапляє в зону ураження Третього армійського корпусу, одразу знищується. Внаслідок цього загарбники вимушені ходити пішки.

Нагадаємо, Жорін назвав одну з системних помилок, через яку військовослужбовці здійснюють СЗЧ.

Раніше Жорін пояснив, як загарбникам вдається просуватися на фронті попри величезні втрати.

війна ЗСУ безпілотники Україна окупанти Максим Жорін
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
