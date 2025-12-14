Жорін розповів про переваги сучасних дронів ЗСУ та їхню роль на фронті

Жорін пояснив перевагу сучасних безпілотних систем на фронті
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів про переваги сучасних безпілотних систем на фронті. Зокрема, вони працюють не лише по передньому краю, а й активно заходять у глибину розташування російських окупантів.
Про це Максим Жорін розповів в ефір День.LIVE.
Сучасні безпілотні системи
"Сьогоднішні безпілотні підрозділи, в тому числі Третього армійського корпусу зосереджені не тільки на передньому краю своєму, працюють не тільки по ньому, а працюють і в глибину. Для цього є навіть штатні структурні підрозділи, які між собою розподіляють цю глибину роботи і задачі між собою", — розповів Жорін.
Крім того, є різновид дронів за типом ураження. Саме завдяки цьому противник дійсно не може наближатись до переднього краю. Російські підрозділи не можуть дійти на 10–15 кілометрів, а далі починається кіл зона, де їхні шанси вижити ще нижчі.
"Тому сьогодні українські підрозділи, які безпілотні, постійно працюють і розвиваються саме в тому напрямку, щоб не дати ворогу змоги, ось цього швидкого поповнення, швидкого пересування, швидкого перекидання і так далі", — заявив заступник командира Третього армійського корпусу.
За його словами, будь-який транспорт окупантів, як тільки потрапляє в зону ураження Третього армійського корпусу, одразу знищується. Внаслідок цього загарбники вимушені ходити пішки.
