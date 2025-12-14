Жорин рассказал о преимуществах современных дронов ВСУ и их роли на фронте

Максим Жорин. Фото: АрмияInform

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин рассказал о преимуществах современных беспилотных систем на фронте. В частности, они работают не только по переднему краю, но и активно заходят в глубину расположения российских оккупантов.

Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE.

Современные беспилотные системы

"Сегодняшние беспилотные подразделения, в том числе Третьего армейского корпуса сосредоточены не только на переднем краю своем, работают не только по нему, а работают и в глубину. Для этого есть даже штатные структурные подразделения, которые между собой распределяют эту глубину работы и задачи между собой", — рассказал Жорин.

Кроме того, есть разновидность дронов по типу поражения. Именно благодаря этому противник действительно не может приближаться к переднему краю. Российские подразделения не могут дойти на 10-15 километров, а дальше начинается кил зона, где их шансы выжить еще ниже.

"Поэтому сегодня украинские подразделения, которые беспилотные, постоянно работают и развиваются именно в том направлении, чтобы не дать врагу возможности, вот этого быстрого пополнения, быстрого передвижения, быстрой переброски и так далее", — заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

По его словам, любой транспорт оккупантов, как только попадает в зону поражения Третьего армейского корпуса, сразу уничтожается. Вследствие этого захватчики вынуждены ходить пешком.

