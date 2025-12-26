Жорин раскрыл, где будут стоять войска на момент перемирия

Максим Жорин. Фото: АримяInform

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, полковник ВСУ Максим Жорин высказал свою позицию относительно возможных путей остановки боевых действий в Украине. Он также спрогнозировал, где будут стоять войска после перемирия.

Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Позиции войск после перемирия

"Я не вижу других возможных вариантов остановки боевых действий, кроме как по той полосе, где будут стоять войска на момент перемирия", — написал он.

При этом, Жорин отметил, что передачу других частей территорий он будет считать "государственной изменой".

"У нас есть Конституция, и мы не имеем права отдавать свои земли другим государствам — даже если их войска временно там находятся", — подчеркнул полковник ВСУ.

Также он добавил, что перемирие, вероятно, будет временным.

"Нам все равно придется готовиться к дальнейшим событиям", — сообщил Жорин.

