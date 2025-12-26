Видео
Главная Армия Остановка боев возможна по линии расположения войск, — Жорин

Остановка боев возможна по линии расположения войск, — Жорин

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 22:26
Жорин раскрыл, где будут стоять войска на момент перемирия
Максим Жорин. Фото: АримяInform

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, полковник ВСУ Максим Жорин высказал свою позицию относительно возможных путей остановки боевых действий в Украине. Он также спрогнозировал, где будут стоять войска после перемирия.

Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Читайте также:
Остановка боев возможна по линии расположения войск, — Жорин - фото 1
Пост Жорина. Фото: скриншот

Позиции войск после перемирия

"Я не вижу других возможных вариантов остановки боевых действий, кроме как по той полосе, где будут стоять войска на момент перемирия", — написал он.

При этом, Жорин отметил, что передачу других частей территорий он будет считать "государственной изменой".

"У нас есть Конституция, и мы не имеем права отдавать свои земли другим государствам — даже если их войска временно там находятся", — подчеркнул полковник ВСУ.

Также он добавил, что перемирие, вероятно, будет временным.

"Нам все равно придется готовиться к дальнейшим событиям", — сообщил Жорин.

Напомним, что ранее Максим Жорин отметил, что только Украина может гарантировать себе полную безопасность, а партнеры могут предоставить только гарантии.

А до этого подполковник ВСУ Жорин раскрыл основные преимущества дронов на поле боя.

ВСУ перемирие война в Украине фронт Максим Жорин
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
