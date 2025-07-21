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Головна Армія ЗСУ знищили російський ЗРК С-300П та інші цілі — ефектне відео

ЗСУ знищили російський ЗРК С-300П та інші цілі — ефектне відео

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 21:54
Війна в Україні — ЗСУ уразили два дорогих комплекси росіян
Знищення комплексу РФ. Фото: кадр відео

Сили оборони 20 липня успішно уразили російський зенітний ракетний комплекс росіян С-300П, а також радіолокаційний комплекс "Небо-М" у Бєлгородській області. Це значно послабило російську протиповітряну оборону та її здатність прикривати війська. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 21 липня. 

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Знищення комплексів росіян

У Генштабі розповіли, що 20 липня українські військові завдали низку успішних ударів по росіянах в різних локаціях. Операція була спрямована на послаблення військового потенціалу Росії. 

Так, Сили оборони уразили російський ЗРК С-300П у Бєлгородській області, що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

Крім того, у цій самій області наші війська також завдали удару по РЛК "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird".

"Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами. Такі удари безпосередньо підривають здатність Росії демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території", — наголосили у Генштабі.

Також у відомстві заявили, що Сили оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини. Зазначається, що Україна буде завдавати ударів доти, доки окупанти не зупинять своє вторгнення, не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде встановлено справедливий довготривалий мир.

Нагадаємо, 11 липня ЗСУ уразили підприємства з виготовлення ракет для ППО в РФ. Завод виконує повний цикл робіт — від обробки деталей до складання та випробування літаків.

У ту ж ніч в Росії БпЛА атакували завод, де виготовляють МіГ-23 та Міг-29. Він також займається капітальним ремонтом і подовженням ресурсу літальних апаратів, має власний випробувальний полігон і злітну смугу. 

ЗСУ росіяни військова техніка Генштаб ЗСУ війна в Україні втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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