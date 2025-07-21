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Главная Армия ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300П и другие цели — видео

ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300П и другие цели — видео

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 21:54
Война в Украине — ВСУ поразили два дорогих комплекса россиян
Уничтожение комплекса РФ. Фото: кадр видео

Силы обороны 20 июля успешно поразили российский зенитный ракетный комплекс россиян С-300П, а также радиолокационный комплекс "Небо-М" в Белгородской области. Это значительно ослабило российскую противовоздушную оборону и ее способность прикрывать войска.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 21 июля.

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В Генштабе рассказали, что 20 июля украинские военные нанесли ряд успешных ударов по россиянам в различных локациях. Операция была направлена на ослабление военного потенциала России.

Так, Силы обороны поразили российский ЗРК С-300П в Белгородской области, что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе.

Кроме того, в этой же области наши войска также нанесли удар по РЛК "Небо-М", что критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird".

"Такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями. Такие удары непосредственно подрывают способность России демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории", — отметили в Генштабе.

Также в ведомстве заявили, что Силы обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины. Отмечается, что Украина будет наносить удары до тех пор, пока оккупанты не остановят свое вторжение, не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет установлен справедливый долговременный мир.

Напомним, 11 июля ВСУ поразили предприятия по изготовлению ракет для ПВО в РФ. Завод выполняет полный цикл работ — от обработки деталей до сборки и испытания самолетов.

В ту же ночь в России БпЛА атаковали завод, где изготавливают МиГ-23 и МиГ-29. Он также занимается капитальным ремонтом и продлением ресурса летательных аппаратов, имеет собственный испытательный полигон и взлетную полосу.

ВСУ россияне военная техника Генштаб ВСУ война в Украине потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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