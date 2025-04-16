ППО знищила більшість із 97 ворожих дронів у ніч проти 16 квітня

ЗСУ зірвали ворожу дронову атаку — знищено понад пів сотні Shahed
У ніч проти 16 квітня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, застосувавши 97 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітацій. Українським військовим вдалося відбити атаку, проте від падіння уламків та вибухів зафіксовані руйнування в деяких областях.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Росія вкотре застосувала десятки безпілотників по Україні в ніч проти 16 квітня
Як зазначили в пресслужбі ПС ЗСУ, Росія атакувала Україну безпілотниками, які запустила із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ), а також із Чауди на тимчасово окупованому Криму.
Відбиттям повітряного удару займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 ранку офіційно підтверджено знищення 57 ворожих ударних БпЛА типу Shahed. Безпілотники було збито над східними, північними, центральними та південними регіонами країни.
Ще 34 дрони-імітатори ворога не досягли визначених цілей — їхня локалізація була втрачена без жодних негативних наслідків.
Від уламків і вибухів постраждали території Сумської, Одеської, Дніпропетровської, Київської та Полтавської областей.
Нагадаємо, Росія щоденно масовано атакує Україну. Так, вчора в Запорізькій ОВА повідомили про понад 500 ударів по регіону. А речник української добровольчої армії Сергій Братчук попередив, що Росія накопичує дрони і змінила тактику атак.
Також раніше зазначалося, що Росія почала застосовувати нові види БпЛА.
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