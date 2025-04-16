ПВО уничтожила большинство из 97 вражеских дронов в ночь на 16 апреля

Воины мобильной бригады ВС ВСУ. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

В ночь на 16 апреля, Россия осуществила масштабную атаку на Украину, применив 97 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаций. Украинским военным удалось отразить атаку, однако, от падения обломков и взрывов зафиксированы разрушения в некоторых областях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Как отметили в пресс-службе ВС ВСУ, Россия атаковала Украину беспилотниками, которые запустила с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ), а также с Чауды на временно оккупированном Крыму.

Отражением воздушного удара занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество уничтоженных беспилотников. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 09:30 утра официально подтверждено уничтожение 57 вражеских ударных БпЛА типа Shahed. Беспилотники были сбиты над восточными, северными, центральными и южными регионами страны.

Еще 34 дрона-имитатора врага не достигли определенных целей — их локализация была потеряна без каких-либо негативных последствий.

От обломков и взрывов пострадали территории Сумской, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Полтавской областей.

Напомним, Россия ежедневно массированно атакует Украину. Так вчера в Запорожской ОГА сообщили о более 500 ударов по региону. А представитель украинской добровольческой армии Сергей Братчук предупредил, что Россия накапливает дроны и изменила тактику атак.

Также ранее отмечалось, что Россия начала применять новые виды БпЛА.