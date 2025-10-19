Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ завдають окупантам відчутних втрат — зведення Генштабу

ЗСУ завдають окупантам відчутних втрат — зведення Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:49
Оновлено: 10:19
Ситуація на фронті 19 жовтня — деталі від Генштабу
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У неділю, 19 жовтня, розпочалася 1334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення між українськими оборонцями та російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на фронті 19 жовтня — зведення Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу, 18 жовтня російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів. Також ворог застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Сподобівка, Лозова Харківської області; Долинка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 162 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта боїв
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

Карта бойових дій
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.

Ситуація на фронті
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Середнє та Зарічне.

Карта Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Слов’янському напрямку, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка, противник вісім разів атакував позиції наших військ.

Ситуація на полі бою
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, загарбник атакував у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

війна в Україні
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

Зведення Генштабу
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.

Генштаб ЗСУ ситуація на фронті
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

війна в Україні карта
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

Фронт карта
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, за інформацією Генштабу, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 444 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 жовтня російські окупанти безпілотниками атакували Україну.

Зокрема, цієї ночі російські війська завдали удару по Дніпропетровщині, внаслідок чого поранено цивільних.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті наступ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації