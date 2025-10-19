Ситуация на фронте 19 октября — детали от Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В воскресенье, 19 октября, начались 1334-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, 18 октября российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных ударов. Также враг применил три ракеты и сбросил 193 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 6343 дроны-камикадзе и осуществили 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Сподобовка, Лозовая Харьковской области; Долинка, Степногорск Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 162 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Среднее и Заречное.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка, противник восемь раз атаковал позиции наших войск.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, захватчик атаковал в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего, по информации Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 444 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, что в ночь на 19 октября российские оккупанты беспилотниками атаковали Украину.

В частности, этой ночью российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, в результате чего ранены гражданские.