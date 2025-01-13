Українська армія вперше може мати танкову перевагу над Росією за 3 роки війни

Боєць ЗСУ в танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Вперше з 2022 року повномасштабної війни Росії проти України, ЗСУ можуть мати танкову перевагу над російськими військами. Однак лише на певних ділянках 800-мильної лінії фронту.

Про це повідомляє видання Forbes.

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"Наші танки можуть діяти тільки із закритих позицій", — поскаржився у своєму посланні один російський блогер.

За його словами, російські танки, яким доводиться вести вогонь із замаскованих позицій за багато миль від лінії фронту, являють собою неточні гаубиці, а не бойові машини для ведення наступу, якими їх задумували конструктори. Водночас, українські танки діють "більш вільно". Вся ситуація пов'язана з дронами, які домінують.

"Супротивник домігся достатнього масштабу і різноманітності у своїх дронах і відточив тактику їхнього використання", — говорить воєнкор РФ.

Він стверджує, що скрізь уздовж лінії фронту, де ЗСУ зуміли розгорнути дві ротні групи безпілотників, кожна з яких із кількома десятками операторів, російські танки "просто не дотягують до лінії атаки". Їх знищують безпілотниками за багато миль від лінії зіткнення.

За словами блогера, українські танки користуються більш безпечним повітряним простором. Російські ж операції з БпЛА набагато слабкіші через інтенсивне радіоглушіння ЗСУ та поганий контроль якості під час виробництва безпілотників, яке здійснюють корумповані бюрократи Кремля.

Таким чином, українські танки можуть під'їхати прямо до лінії зіткнення, щоб безпосередньо атакувати росіян. Єдиний порятунок для армії РФ — це запаси керованих протитанкових ракет, що запускаються з плеча.

Перевага України в танках, яка проявляється на тлі затяжної війни, що наближається до четвертого року, являє собою кардинальну зміну ситуації порівняно з 2022 роком. Тоді українські бригади "рідко використовували прямий вогонь із танків" через значну перевагу Росії в артилерії та авіації. Малі дрони та глушники для дронів ще не змінили поле бою настільки, щоб зробити перевагу в танках на користь України.

Винятком із цієї нової динаміки є Курська область, де потужні сили ЗСУ б'ються за утримання контролю над 250 квадратними милями російської території, на яку зайшли ще в серпні 2024 року. Так, Кремль оснастив свої полки та бригади на Курському напрямку найкращими волоконно-оптичними дронами, які управляються за допомогою сигналів, що передаються тонкими кабелями, і не можуть бути заглушені традиційними засобами.

Волоконно-оптичні дрони росіян допомогли зупинити українську атаку вздовж північного краю Курської дуги 5 січня. Є безліч свідчень того, що нові дрони, захищені від глушіння, вражають навыть українські танки, включно з найкращими американськими M1 Abrams і німецькими Leopard 2.

Втім, як пояснив блогер, Кремль постачає нові безпілотники тільки в "пріоритетні сектори", включно з Курською областю. Це залишає підрозділи РФ в інших секторах задовольнятися тими безпілотниками, які часто не працюють, а якщо й працюють, їх швидко зупиняють засоби РЕБ української армії.

За підсумком, перевага ЗСУ в безпілотниках перетворилася на перевагу танків у міру того, як війна розгоралася. Однак російські протитанкові ракети зводять нанівець цю перевагу. Але найголовнішою причиною, через яку українські війська не можуть використовувати свою бронетанкову перевагу, щоб відбити нещодавні успіхи РФ, може бути постійна нестача піхоти.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за підсумком 12 січня написав, що ЗСУ почали використовувати нову тактику, яка може знизити боєздатність росіян.

Зокрема, українська армія почала завдавати ударів по тактичних командних пунктах і позиціях армії РФ поруч із лінією фронту, намагаючись у такий спосіб зробити складнішим російське командування та управління на полі бою.

Також ми повідомляли, що ворог змінив стратегію і замість прямих міських боїв у Покровську, почав просуватися до Дніпропетровської області. Діючи за цією стратегією, росіяни хочуть перекрити важливе шосе, яке дозволяє забезпечувати українське угрупування військ на Донбасі, щоб у такий спосіб змусити ЗСУ самостійно покинути Покровськ.