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ВСУ впервые могут иметь больше танков, чем армия РФ, — Forbes

13 января 2025 07:06
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Украинская армия впервые может иметь танковое преимущество над Россией за 3 года войны
Боев ВСУ в танке. Фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Впервые с 2022 года полномасштабной войны России против Украины, ВСУ могут иметь танковое преимущество над российскими войсками. Однако только на определенных участках 800-мильной линии фронта.

Об этом сообщает издание Forbes.

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"Наши танки могут действовать только с закрытых позиций", — пожаловался в своем послании один российский блогер.

По его словам, российские танки, которым приходится вести огонь с замаскированных позиций за много миль от линии фронта, представляют из себя неточные гаубицы, а не боевые машины для ведения наступления, какими их задумывали конструкторы. В то же время, украинские танки действуют "более свободно". Вся ситуация связана с дронами, которые доминируют.

"Противник добился достаточного масштаба и разнообразия в своих дронах и отточил тактику их использования", — говорит военкор РФ.

Он утверждает, что везде вдоль линии фронта, где ВСУ сумели развернуть две ротные группы беспилотников, каждая из которых с несколькими десятками операторов, российские танки "просто не дотягивают до линии атаки". Их уничтожают беспилотниками да много миль от линии соприкосновения.

По словам блогера, украинские танки пользуются более безопасным воздушным пространством. Российские же операции с БпЛА намного слабее из-за интенсивного радиоглушения ВСУ и плохого контроля качества при производстве беспилотников, которое осуществляет коррумпированные бюрократы Кремля.

Таким образом, украинские танки могут подъехать прямо в линии соприкосновения, чтобы напрямую атаковать россиян. Единственное спасение для армии РФ — это обильные запасы управляемых противотанковых ракет, запускаемых с плеча.

Превосходство Украины в танках, которое проявляется на фоне затяжной войны, приближающейся к четвертому году, представляет собой кардинальное изменение ситуации по сравнению с 2022 годом. Тогда украинские бригады "редко использовали прямой огонь из танков" из-за значительного превосходства России в артиллерии и авиации. Малые дроны и глушители для дронов еще не изменили поле боя настолько, чтобы перевесить преимущество в танках в пользу Украины.

Исключением из этой новой динамики является Курская область, где мощные силы ВСУ сражаются за удержание контроля над 250 квадратными милями российской территории, на которую зашли еще в августе 2024 года. Так, Кремль оснастил свои полки и бригады в на Курском направлении лучшими волоконно-оптическими дронами, которые управляются с помощью сигналов, передающихся по тонким кабелям, и не могут быть заглушены традиционными средствами.

Волоконно-оптические дроны россиян помогли остановить украинскую атаку вдоль северного края Курской дуги 5 января. Имеется множество свидетельств того, что новые дроны, защищенные от глушения, поражают украинские танки, включая лучшие американские M1 Abrams и немецкие Leopard 2.

Однако, как объяснил блогер, Кремль поставляет новые беспилотники только в "приоритетные сектора", включая Курскую область. Это оставляет подразделения РФ в других секторах довольствоваться теми беспилотниками, которые часто не работают, а если и работают, их быстро останавливают средства РЭБ украинской армии.

По итогу, преимущество ВСУ в беспилотниках превратилось в преимущество танков по мере того, как война разгоралась. Однако российские противотанковые ракеты сводят на нет это преимущество. Но самой главной причиной, по которой украинские войска не могут использовать свое бронетанковое преимущество, чтобы отразить недавние успехи РФ, может быть постоянная нехватка пехоты.

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете по итогу 12 января написал, что ВСУ начали использовать новую тактику, которая может снизить боеспособность россиян.

В частности, украинская армия начала наносить удары по тактическим командным пунктам и позициям армии РФ рядом с линией фронта, пытаясь таким образом затруднить российское командование и управление на поле боя.

Также мы сообщали, что враг изменил стратегию и вместо прямых городских боев в Покровске, начал продвигаться к Днепропетровской области. Действуя по этой стратегии, россияне хотят перекрыть важное шоссе, которое позволяет снабжать украинскую группировку войск на Донбассе, чтобы таким образом заставить ВСУ самостоятельно покинуть Покровск.

ВСУ танки дроны Россия ситуация на фронте Курская область

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