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РФ изменила тактику под Покровском и уже выбрала новую цель, — FT

12 января 2025 21:24
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Бои за Покровск — армия России изменила тактику
Российский оккупант. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, обходя город Покровск на Донетчине, где их могут ожидать сложные городские бои. Оккупанты пытаются получить максимум территории.

Об этом пишет Financial Times.

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Издание отмечает, что украинские силы с лета готовятся к защите Покровска — стратегического логистического и транспортного центра, который является ключевым для обеспечения контролируемых Украиной частей Донецкой области.

Однако, российские войска, ранее двигавшиеся с юга, сейчас сосредотачиваются к западу от Покровска, находясь менее чем в 7 км от важного шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк пояснил, что российские силы понимают высокие потери, которые они понесут при попытках захватить Покровск. Поэтому оккупанты изменили стратегию и решили обойти город с юга, пытаясь перекрыть все поставки, чтобы заставить украинские войска оставить Покровск.

"Они пытаются получить максимум территории, чтобы, когда их силы окончательно иссякнут, им было с чем договариваться", — сказал Черняк

Насколько быстро российские силы смогут занять шоссе в направлении Днепропетровска, зависит от масштаба укреплений в этом районе, а также от количества украинских бойцов, которых не хватает.

Один украинский военный, чья бригада воюет в районе Покровска и который говорил с FT на условиях анонимности, сказал, что местность также будет фактором, описав ее как "глубокую, топкую и непроходимую".

Ранее мы писали, что российские войска под Покровском используют тактику продвижения небольшими группами, пытаясь избегать боев в городе. Их цель — нарушить логистические цепи и коммуникации украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что армия России продолжает продвигаться на фронте. Уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.

россияне Донецкая область Днепропетровская область оккупанты война в Украине Покровск

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