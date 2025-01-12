Бои за Покровск — армия России изменила тактику

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, обходя город Покровск на Донетчине, где их могут ожидать сложные городские бои. Оккупанты пытаются получить максимум территории.

Об этом пишет Financial Times.

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Издание отмечает, что украинские силы с лета готовятся к защите Покровска — стратегического логистического и транспортного центра, который является ключевым для обеспечения контролируемых Украиной частей Донецкой области.

Однако, российские войска, ранее двигавшиеся с юга, сейчас сосредотачиваются к западу от Покровска, находясь менее чем в 7 км от важного шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк пояснил, что российские силы понимают высокие потери, которые они понесут при попытках захватить Покровск. Поэтому оккупанты изменили стратегию и решили обойти город с юга, пытаясь перекрыть все поставки, чтобы заставить украинские войска оставить Покровск.

"Они пытаются получить максимум территории, чтобы, когда их силы окончательно иссякнут, им было с чем договариваться", — сказал Черняк

Насколько быстро российские силы смогут занять шоссе в направлении Днепропетровска, зависит от масштаба укреплений в этом районе, а также от количества украинских бойцов, которых не хватает.

Один украинский военный, чья бригада воюет в районе Покровска и который говорил с FT на условиях анонимности, сказал, что местность также будет фактором, описав ее как "глубокую, топкую и непроходимую".

Ранее мы писали, что российские войска под Покровском используют тактику продвижения небольшими группами, пытаясь избегать боев в городе. Их цель — нарушить логистические цепи и коммуникации украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что армия России продолжает продвигаться на фронте. Уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.