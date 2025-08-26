Відео
Головна Армія ЗСУ відбили понад сотню атак росіян на сході й півдні — Генштаб

ЗСУ відбили понад сотню атак росіян на сході й півдні — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 08:43
Сили оборони знищили чотири танки та 95 дронів за добу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Минулі 24 години на фронті відзначилися високою інтенсивністю боїв — зафіксовано 174 випадки бойових зіткнень між українськими захисниками та армією Росії. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ

Чим атакувала Росія Україну впродовж доби

Російські сили активно застосовували авіацію: здійснено 67 нальотів, під час яких скинули 128 керованих авіабомб. До атак було залучено й безпілотні апарати: 4807 дронів-камікадзе, а також понад 4700 артилерійських ударів по військових позиціях і мирних населених пунктах.

Серед обстріляних і атакованих районів: Стара Гута на Сумщині, Костянтинівка на Донеччині, Гаврилівка на Дніпропетровщині, низка сіл Запорізької області, зокрема Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник і Лук’янівське, а також Вірівка й Одрадокам’янка на Херсонщині.

У відповідь авіація та артилерія Сил оборони завдали потужних ударів по ворогу, знищивши п’ять скупчень особового складу й техніки та дві артилерійські системи.

Яка ситуація на гарячих напрямках фронту

На північних напрямках, Слобожанському та Курському, армія оборони відбила п’ять атак, противник при цьому здійснив 6 авіанальотів і майже 180 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 12 штурмів у районах Глибокого, Вовчанська та інших населених пунктів.

null
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

В районі Куп’янська відбулося 8 боєзіткнень, де українські воїни зупинили атаки у Синьківці, Голубівці, Колісниківці та інших селах.

Найгарячішим залишався Лиманський напрямок — там ворог 28 разів намагався прорвати оборону. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 штурмів, зокрема в районах Часового Яру та Білої Гори.

null
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ 

У районі Торецька українські підрозділи відбили шість атак, на Покровському напрямку — аж 43 штурмові спроби, серед них поблизу Никанорівки, Родинського, Лисівки, Новомиколаївки й ще низки сіл.

null
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 19 атак, на Гуляйпільському — одну, на Оріхівському — дві, а на Придніпровському — три безрезультатні спроби ворога просунутися вперед.

null
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас на Волині та Поліссі жодних ознак формування ударних угруповань агресора не виявлено.

Сили оборони завдали значних втрат ворогу. Лише за добу армія загарбників недорахувалася 890 військових. Крім того, було знищено чотири танки, три бронемашини, 33 артилерійські системи, 95 безпілотників, 97 одиниць автотехніки, дві спецмашини та одну важку вогнеметну систему.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ пояснили військову мету росіян на Харківщині та чому там посилилися штурми.

Також кілька днів тому в ЗСУ заявили про успіхи на Донеччині та часткове просування.

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сирський фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
