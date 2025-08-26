Силы обороны уничтожили четыре танка и 95 дронов за сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Прошедшие 24 часа на фронте отметились высокой интенсивностью боев - зафиксировано 174 случая боевых столкновений между украинскими защитниками и армией России.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Российские силы активно применяли авиацию: совершено 67 налетов, во время которых сбросили 128 управляемых авиабомб. К атакам были привлечены и беспилотные аппараты: 4807 дронов-камикадзе, а также более 4700 артиллерийских ударов по военным позициям и мирным населенным пунктам.

Среди обстрелянных и атакованных районов: Старая Гута на Сумщине, Константиновка в Донецкой области, Гавриловка на Днепропетровщине, ряд сел Запорожской области, в частности Белогорье, Железнодорожное, Малокатериновка, Омельник и Лукьяновское, а также Вировка и Одрадокаменка на Херсонщине.

В ответ авиация и артиллерия Сил обороны нанесли мощные удары по врагу, уничтожив пять скоплений личного состава и техники и две артиллерийские системы.

Какова ситуация на горячих направлениях фронта

На северных направлениях, Слобожанском и Курском, армия обороны отбила пять атак, противник при этом совершил 6 авианалетов и почти 180 обстрелов. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 12 штурмов в районах Глубокого, Волчанска и других населенных пунктов.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В районе Купянска произошло 8 боестолкновений, где украинские воины остановили атаки в Синьковке, Голубовке, Колесниковке и других селах.

Самым горячим оставалось Лиманское направление — там враг 28 раз пытался прорвать оборону. На Краматорском направлении зафиксировано 13 штурмов, в частности в районах Часового Яра и Белой Горы.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В районе Торецка украинские подразделения отбили шесть атак, на Покровском направлении - аж 43 штурмовые попытки, среди них вблизи Никаноровки, Родинского, Лисовки, Новониколаевки и еще ряда сел.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 19 атак, на Гуляйпольском - одну, на Ореховском - две, а на Приднепровском - три безрезультатные попытки врага продвинуться вперед.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время на Волыни и Полесье никаких признаков формирования ударных группировок агрессора не обнаружено.

Силы обороны нанесли значительные потери врагу. Только за сутки армия захватчиков недосчиталась 890 военных. Кроме того, было уничтожено четыре танка, три бронемашины, 33 артиллерийские системы, 95 беспилотников, 97 единиц автотехники, две спецмашины и одну тяжелую огнеметную систему.

Напомним, недавно в ВСУ объяснили военную цель россиян на Харьковщине и почему там усилились штурмы.

Также несколько дней назад в ВСУ заявили об успехах в Донецкой области и частичном продвижении.