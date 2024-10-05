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ЗСУ вдарили Storm Shadow по командних пунктах російських військ

5 жовтня 2024 13:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Генштабі підтвердили знищення командних пунктів військ РФ
Використання Storm Shadow. Фото ілюстративне: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Сили оборони України успішно атакували три командних пункти російських військ. Для удару війська Збройних сил України застосували ракети Storm Shadow та реактивні сняряди GMLRS.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 5 жовтня. 

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Як повідомляють в Генштабі, днями Сили оборони успішно атакували командні пункти 35-ї та 27-ї  окремих мотострілецьких бригад. Також ЗСУ завдали удару по одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил Росії. Наразі результати ударів уточнюються. 

"Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS", — повідомили у пресслужбі. 

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Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вересні деякі західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявили, що Велика Британія дозволила Україні бити по території Росії крилатими ракетами Storm Shadow

Втім, Джо Байден та Кейр Стармер під час зустрічі у Вашингтоні не прийняли остаточного рішення щодо дозволу Україні бити по території Росії далекобійними ракетами Storm Shadow.

Згодом низка британських чинних та експосадовців закликали Кейра Стармера дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow.

російські війська Генштаб ЗСУ ракети війна в Україні Storm Shadow

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