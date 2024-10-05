В Генштабе подтвердили уничтожение командных пунктов войск РФ

Использование Storm Shadow. Фото иллюстративное: скриншот

Силы обороны Украины успешно атаковали три командных пункта российских войск. Для удара войск Вооруженных сил Украины применили ракеты Storm Shadow и реактивные сняряды GMLRS.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 5 октября.

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Как сообщают в Генштабе, на днях Силы обороны успешно атаковали командные пункты 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад. Также ВСУ нанесли удар по одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил России. Пока результаты ударов уточняются.

"Боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение произведено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS", — сообщили в пресс-службе.

Сообщения Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, в сентябре некоторые западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили, что Великобритания разрешила Украине бить по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow.

Впрочем, Джо Байден и Кейр Стармер во время встречи в Вашингтоне не приняли окончательного решения о разрешении Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Впоследствии ряд британских действующих и экс-чиновников призвали Кейра Стармера разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow.