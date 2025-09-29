Удар по російському заводу Електродеталь — ЗСУ використали ракету Нептун

ЗСУ вдарили "Нептуном" по російському заводу — деталі
Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:11
Пожежа внаслідок удару. Фото: t.me/ukrainian_navy
Українські воїни завдали удару по російському Карачевському заводу "Електродеталь". Для цього вони використали ракету "Нептун".
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Telegram у понеділок, 29 вересня.
Реклама
Читайте також:
Удар по російському заводу "Нептуном"
"Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", — наголосив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
За його словами, все, що працює на російську війну, буде знищено.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли подробиці удару по Карачевському заводу "Електродеталь" у Брянській області.
А 28 вересня у Бєлгороді лунали потужні вибухи. Внаслідок цього місцеві мешканці залишилися без електроенергії.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама