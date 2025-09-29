Удар по російському заводу Електродеталь — ЗСУ використали ракету Нептун

Пожежа внаслідок удару. Фото: t.me/ukrainian_navy

Українські воїни завдали удару по російському Карачевському заводу "Електродеталь". Для цього вони використали ракету "Нептун".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Telegram у понеділок, 29 вересня.

Удар по російському заводу "Нептуном"

"Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", — наголосив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Пожежа внаслідок удару по заводу. Фото: t.me/ukrainian_navy

Удар по російському заводу. Фото: t.me/ukrainian_navy

За його словами, все, що працює на російську війну, буде знищено.

Допис ВМС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли подробиці удару по Карачевському заводу "Електродеталь" у Брянській області.

А 28 вересня у Бєлгороді лунали потужні вибухи. Внаслідок цього місцеві мешканці залишилися без електроенергії.