Удар по российскому заводу Электродеталь — ВСУ использовали ракету Нептун

ВСУ ударили "Нептуном" по российскому заводу — детали
Дата публикации 29 сентября 2025 14:11
Пожар в результате удара. Фото: t.me/ukrainian_navy
Украинские воины нанесли удар по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Для этого они использовали ракету "Нептун".
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram в понедельник, 29 сентября.
Удар по российскому заводу "Нептуном"
"Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага", — подчеркнул командующий ВМС Алексей Неижпапа.
По его словам, все, что работает на российскую войну, будет уничтожено.
Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали подробности удара по Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области.
А 28 сентября в Белгороде раздавались мощные взрывы. В результате этого местные жители остались без электроэнергии.
