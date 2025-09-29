Видео
Главная Армия ВСУ ударили "Нептуном" по российскому заводу — детали

ВСУ ударили "Нептуном" по российскому заводу — детали

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 14:11
Удар по российскому заводу Электродеталь — ВСУ использовали ракету Нептун
Пожар в результате удара. Фото: t.me/ukrainian_navy

Украинские воины нанесли удар по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Для этого они использовали ракету "Нептун".

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram в понедельник, 29 сентября.

Читайте также:

Удар по российскому заводу "Нептуном"

"Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага", — подчеркнул командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Удар по російському заводу
Пожар в результате удара по заводу. Фото: t.me/ukrainian_navy
Удар по Карачевському заводу "Електродеталь”.
Удар по российскому заводу. Фото: t.me/ukrainian_navy

По его словам, все, что работает на российскую войну, будет уничтожено.

null
Пост ВМС. Фото: скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали подробности удара по Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области.

А 28 сентября в Белгороде раздавались мощные взрывы. В результате этого местные жители остались без электроэнергии.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
