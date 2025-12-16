Ситуація на фронті за добу 16 грудня — де були інтенсивні бої

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції по всій лінії фронту, стримуючи наступальні дії противника та завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі й техніці. За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення на різних напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські війська активно застосовували авіацію, артилерію та безпілотники. Протягом доби противник здійснив 90 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах, скинувши 220 керованих авіабомб.

Окрім цього, для ураження було задіяно 5471 дрон-камікадзе, а також проведено 4103 артилерійські обстріли, з яких 88 — із реактивних систем залпового вогню. Авіаудари, зокрема, фіксувалися в районах Рижівки на Сумщині, Гаврилівки на Дніпропетровщині, а також Гуляйполя та Залізничного в Запорізькій області.

У відповідь авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки ворога, знищили один артилерійський засіб і два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом доби сталося одне бойове зіткнення. Було зафіксовано 121 обстріл, зокрема двічі противник застосував для цього реактивні системи залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку вдалося відбити чотири російські атаки російських військ у районі Приліпки та на підступах до Обухівки.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили одну спробу наступу, яка була зупинена українськими оборонцями в районі Піщаного. На Лиманському напрямку противник атакував 12 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу Новоселівки, Середнього, Зарічного, а також у напрямках Дробишевого та Лимана.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Слов’янський напрямок також залишався напруженим. Сили оборони відбили сім атак російських військ у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та на підступах до Свято-Покровського. Водночас на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш інтенсивні бої тривали на Костянтинівському напрямку, де противник здійснив 20 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру та в напрямках Костянтинівки, Новопавлівки, Іванопілля й Софіївки.

На Покровському напрямку бійці ЗСУ успішно зупинили 40 штурмових дій ворога в районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії, а також на підступах до Гришиного, Торецького, Білицького й Новопавлівки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку противник здійснив 24 атаки поблизу Ялти, Січневого, Соснівки, Вербового, Злагоди, Привільного, Рибного, Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Солодкого та Єгорівки, а також у напрямку Олексіївки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак російських військ у напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник тричі безрезультатно намагався прорвати оборону українських підрозділів у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Антонівки також завершилася безуспішно. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

За підсумками минулої доби втрати російських військ склали 1150 осіб. Також українські воїни знищили дев’ять танків, шість бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 442 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 177 одиниць автомобільної техніки, підводний човен і одну важку вогнеметну систему.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про різдвяний мир.

Тим часом СБУ вкотре успішно атакували дронами нафтовидобувні платформи Росії у Каспійському морі.