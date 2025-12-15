Дрони СБУ втретє за тиждень уразили нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі

Нафтовидобувна платформа Росії. Фото: джерела в СБУ

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знову завдали удару по нафтовидобувних платформах Росії у Каспійському морі. Це вже втретє ураження за останній тиждень.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у понеділок, 15 грудня.

Удари по нафтовидобувних платформах РФ

Дрони СБУ уразили російські нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок ударів вдалося пошкодити критично важливе обладнання обʼєкта. Відомо, що виробничі процеси зупинились.

А 11 та 12 грудня дрони СБУ вже завдавали ударів по нафтовидобувних платформах імені Філановського та Корчагіна.

Родовище Філановського є одним з найбільших у Росії в каспійському регіоні, оскільки його запаси оцінюють в 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

"СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету РФ, а відповідно — й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування", — додає джерело.

Нагадаємо, наприкінці листопада СБУ та ВМС уразили два російські танкери із "тіньового флоту" у Чорному морі. Йдеться про KAIRO та VIRAT.

Раніше дрони СБУ знищили чотири пускові установки С-400 та два радари російських окупантів у Новоросійську.