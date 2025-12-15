Видео
Україна
Главная Армия Дроны СБУ снова ударили по нефтедобывающим платформам России

Дроны СБУ снова ударили по нефтедобывающим платформам России

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:25
Дроны СБУ в третий раз за неделю поразили нефтедобывающие платформы РФ в Каспийском море
Нефтедобывающая платформа России. Фото: источники в СБУ

Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины снова нанесли удар по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море. Это уже третье поражение за последнюю неделю.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

Удары по нефтедобывающим платформам РФ

Дроны СБУ поразили российские нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Удар по нафтовидобувних платформах РФ
Нефтедобывающая платформа России. Фото: источники в СБУ

На этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате ударов удалось повредить критически важное оборудование объекта. Известно, что производственные процессы остановились.

А 11 и 12 декабря дроны СБУ уже наносили удары по нефтедобывающим платформам имени Филановского и Корчагина.

Месторождение Филановского является одним из крупнейших в России в каспийском регионе, поскольку его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет РФ, а соответственно — и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения", — добавляет источник.

Напомним, в конце ноября СБУ и ВМС поразили два российских танкера из "теневого флота" в Черном море. Речь идет о KAIRO и VIRAT.

Ранее дроны СБУ уничтожили четыре пусковые установки С-400 и два радара российских оккупантов в Новороссийске.

СБУ война нефть море дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
