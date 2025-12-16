Ситуация на фронте за сутки 16 декабря — где были интенсивные бои

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции по всей линии фронта, сдерживая наступательные действия противника и нанося ему существенные потери в живой силе и технике. За минувшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение на разных направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска активно применяли авиацию, артиллерию и беспилотники. В течение суток противник совершил 90 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, сбросив 220 управляемых авиабомб.

Кроме этого, для поражения было задействовано 5471 дрон-камикадзе, а также проведено 4103 артиллерийских обстрела, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня. Авиаудары, в частности, фиксировались в районах Рыжевки на Сумщине, Гавриловки на Днепропетровщине, а также Гуляйполя и Железнодорожного в Запорожской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники врага, уничтожили одно артиллерийское средство и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток произошло одно боестолкновение. Был зафиксирован 121 обстрел, в том числе дважды противник применил для этого реактивные системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении удалось отбить четыре российские атаки российских войск в районе Прилепки и на подступах к Обуховке.

На Купянском направлении захватчики совершили одну попытку наступления, которая была остановлена украинскими защитниками в районе Песчаного. На Лиманском направлении противник атаковал 12 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Новоселовки, Среднего, Заречного, а также в направлениях Дробышево и Лимана.

Славянское направление также оставалось напряженным. Силы обороны отбили семь атак российских войск в районах Серебрянки, Дроновки, Северска и на подступах к Свято-Покровскому. В то же время на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Наиболее интенсивные бои продолжались на Константиновском направлении, где противник совершил 20 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Клебан-Быка, Русиного Яра и в направлениях Константиновки, Новопавловки, Иванополье и Софиевки.

На Покровском направлении бойцы ВСУ успешно остановили 40 штурмовых действий врага в районах Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала, а также на подступах к Гришино, Торецкому, Белицкому и Новопавловке.

На Александровском направлении противник совершил 24 атаки вблизи Ялты, Январского, Сосновки, Вербового, Злагоды, Привольного, Рыбного, Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Сладкого и Егоровки, а также в направлении Алексеевки. На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 13 атак российских войск в направлениях Гуляйполя, Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении противник трижды безрезультатно пытался прорвать оборону украинских подразделений в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков. На Приднепровском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Антоновки также завершилась безуспешно. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

По итогам минувших суток потери российских войск составили 1150 человек. Также украинские воины уничтожили девять танков, шесть боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, 442 беспилотника оперативно-тактического уровня, 177 единиц автомобильной техники, подводную лодку и одну тяжелую огнеметную систему.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал заявление о рождественском мире.

Между тем СБУ в очередной раз успешно атаковали дронами нефтедобывающие платформы России в Каспийском море.